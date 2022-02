Mais de 100 quilos de cocaína apreendida no interior do AC são incinerados pela PC

Após apreensão dos 115,9 quilogramas de cocaína realizada no último dia 16 de fevereiro no município de Feijó, no interior do Acre, a Polícia Civil publicou uma nota afirmando que a droga apreendida será incinerada.

Em comunicado, a Polícia comunicou que em breve, postará o vídeo do ato. Segundo informações divulgadas, esta foi a maior apreensão do município.

“A referida ação tira de circulação substâncias que certamente destruiriam vidas e famílias. Reiteramos nosso compromisso e reafirmamos que na Polícia Civil você pode confiar”, falou.

O homem, que foi preso em flagrante, disse que receberia a quantia de R$45 mil para levar a pasta base de Cruzeiro do Sul até Rio Branco. O prejuízo ao crime organizado é avaliado em mais de R$2,5 milhões.