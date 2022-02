Médico diz que novo pico da covid-19 no AC é de não vacinados e pede urgência na imunização de crianças

O médico imunologista Guilherme Pulici foi entrevistado pelo ContilNet na tarde desta sexta-feira (18) para falar sobre o cenário epidemiológico do Acre no enfrentamento ao coronavírus.

Na ocasião, o especialista argumentou que é possível dizer que o novo pico da doença é de não vacinados.

“Se avaliarmos esse momento específico, é possível dizer que esse é um pico do não vacinados, porque o vírus está tento outro comportamento e as pessoas vacinadas estão reagindo de forma diferente”, destacou.

Guilherme, que também é pediatra, reforçou a importância da imunização contra o vírus, especialmente de crianças, já que a variante Ômicron tem se propagado com mais rapidez entre os pequenos.

“Lá no início da pandemia, os consultórios pediátricos estavam com poucos atendimentos. Com a chegada dessa variante, a situação piorou e mais crianças estão sendo diagnosticadas, com quadros de febre elevada, principalmente”, continuou.

