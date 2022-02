Mesmo com aumento de casos de Covid-19, Câmara de Rio Branco anuncia sessões presenciais

Apesar do aumento da pandemia do coronavirus, que vem batendo recordes diários em torno o acre, principalmente na Capital Rio Branco, onde se concentra a maioria da população estadual, a Câmara Municipal de Vereadores vai realizar sessões presenciais a partir desta quarta-feira (2), quando retorna do recesso parlamentar. A informação foi dada hoje pelo presidente da Casa, vereador N. Lima (PP).

Além das sessões presenciais, o vereador quer também aumentar o número de reuniões de duas para três por semana. As sessões na Câmara, nos últimos dois anos, por conta da pandemia eram virtuais e realizadas apenas duas vezes por semana, às terças e quartas-feiras. N. Lima disse que é necessário que as sessões aumentem para até quinta-feira, três vezes por semana. “A demanda de trabalho imposta pela população exige isso”, disse N. Lima, que debateria a proposta com os demais vereadores nesta terça-feira (1). Se os demais vereadores aprovarem, a Câmara passará a se reunir, e presencialmente, três vezes por semana.

Sobre as reuniões presenciais mesmo com o aumento da pandemia, o vereador N. Lima disse que não há riscos. “No plenário, ficam apenas os 17 vereadores, mais dois profissionais. Portanto, não há aglomerações. Se todos usarem máscaras e tiverem os cuidados de uso de álcool e manterem a distância, creio que não haveria problemas”, afirmou. Além disso, mesmo com o aumento de casos, o número de mortes, segundo o vereador, não está acompanhando os números dos picos anteriores da doença.

A posição da Câmara Municipal vai contra a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), cuja mesa diretora, na semana passada, anunciou a suspensão das sessões presenciais pelo menos até o final de fevereiro. A Aleac também retorna às atividades nesta quarta-feira (2), mas sem as sessões presenciais.