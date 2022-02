Ministério da Justiça divulga resultado final das provas

O Ministério da Justiça concluiu mais uma etapa do seu processo seletivo, com oferta de 66 vagas. O resultado final das provas foi divulgado e a convocação para a próxima etapa.

O documento foi divulgado no Diário Oficial da União e já consta no site do Cebraspe, o organizador , podendo ser conferido a seguir:

Como o resultado é final, não cabe recursos e o processo seletivo já avançará para a sua próxima fase.

Sendo assim, no mesmo documento o Cebraspe convoca os candidatos para a realização da avaliação de títulos, que tem apenas caráter classificatório. O participante deve observar todas as orientações que constam no edital de abertura.

A documentação referente à avaliação de títulos deve ser enviada o entre 10h do dia 4 de fevereiro e às 18h do dia 7 de fevereiro. É importante mencionar que não haverá segunda chamada para a realização da prova de títulos.

O resultado provisório desta etapa está previsto para ser divulgado na data provável de 21 de fevereiro de 2022.

Ministério da Justiça: como foram as provas?

As avaliações do processo seletivo do Ministério da Justiça foram compostas por 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Gerais e 70 de Conhecimentos Específicos.

A etapa tem caráter eliminatório e classificatório e teve quatro horas de duração. Foram reprovados aqueles:

que obtiveram nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;

que obtiveram nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

que obtiveram nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois anos.

Concurso Ministério da Justiça oferece 66 vagas

No total, as 66 vagas são ofertadas em cargos de técnicos de nível superior, sendo divididas em:

Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias – 57 vagas

Técnico Especializado em Formação e Capacitação – 3 vagas

Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados – 6 vagas

Os profissionais serão contratados por um período temporário e receberão remuneração inicial de R$6.130 para jornada de trabalho de 40 horas semanais em Brasília. O prazo para duração dos contratos ainda não foi informado.

Os profissionais serão contratados para atuação na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), pasta vinculada ao Ministério da Justiça.