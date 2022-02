Moisés Diniz garante Solidariedade do Acre no palanque de Gladson e Márcia Bittar

Apoio

O presidente do Solidariedade no Acre, o ex-deputado federal e atual secretário adjunto de Educação do Estado, Moisés Diniz, garantiu que o partido marchará com Gladson Cameli (PP) nas eleições deste ano. “Estamos 100% fechados com Gladson”, garantiu à coluna.

Senado

Quando o assunto é o apoio do partido para o Senado, Diniz disse que a tendência é que o Solidariedade apoie a professora Márcia Bittar (Sem partido). “A nossa candidata atual é a Márcia Bittar, mas nós queremos que ela seja a candidata de todo o grupo. Atualmente há cinco pré-candidatos na base, são excelentes nomes e respeitamos todos eles, mas no momento minha candidata é a Márcia. Mas o Solidariedade vai continuar lutando no grupo político do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar que se chegue a um acordo de termos uma candidatura única ao Senado”, contou.

Proporcionais

Já sobre a montagem das chapas proporcionais, para deputados estaduais e federais, o presidente do Solidariedade não quis dar detalhes. Esconder o jogo faz parte da estratégia, já que muitos candidatos estão avaliando mudanças de partidos, e entregar o ouro agora pode interferir nessas negociações. É feito no futebol, time sério só anuncia o jogador depois do contrato assinado.

Líder Comunitário

Hoje é comemorado o Dia do Líder Comunitário no Acre, e para marcar o dia, o governador Gladson Cameli entregou à União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Umamrb) uma nova sede, situada no Parque da Maternidade. As lideranças comunitárias desempenham um papel importante na política local, pois são elas que estão na ponta das articulações pela melhoria de seus bairros. Merecem esse reconhecimento.

Elogiou

Durante a solenidade de entrega da nova sede da Umamrb, Cameli teceu elogios ao seu secretário adjunto de Educação, Moisés Diniz, que é o autor do Projeto de Lei que criou o Dia do Líder Comunitário, quando era deputado estadual. “Estivemos em lados opostos em dado momento, mas sempre nos respeitamos, conversamos e muitas vezes divergíamos. É natural ouvir crítica, cada um com seu jeito, e com propósito de ajudar o povo, e hoje estamos inaugurando a União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco”, agradeceu.

Sem esquecer

Apesar de já estar em plena pré-campanha para o Governo do Estado, o vereador de Rio Branco, Emerson Jarude (MDB), garantiu que suas atividades parlamentares na Capital não serão afetadas. “Continuo com as atividades do mandato a todo vapor e vou aproveitar os fins de semana para visitar amigos que moram em outros municípios e conhecer de perto a realidade que eles tem vivido. Afinal, a única maneira de me colocar à disposição para ajudar a resolver os problemas do nosso estado é indo conhecer de perto a dor de cada município. Ouvir mais e falar menos”, disse à coluna.

Pra valer

Questionado se a sua pré-candidatura ao Governo é mesmo pra valer, o vereador disse que vai dar a resposta na hora certa. “Olha, muitos disseram que era impossível fazer campanha sem dinheiro, depois disseram que não fazia sentido abrir mão de privilégios durante o mandato e agora alguns duvidam da nossa pré-candidatura. Bom, a gente vai dar a resposta na hora certa!”

MDB

Mas para a pipa pegar vento, tem que ter o apoio do MDB, e o vereador sabe disso, por isso vem construindo sua pré-candidatura de dentro pra fora. “No partido, eu gosto de dizer que nós tínhamos um sonho, aí apresentamos um plano e agora estamos a poucos detalhes de poder oficializar o nosso projeto. O MDB entendeu que o Acre não pode ficar a mercê de um cabo de guerra entre o lado A ou lado B. É hora de reconstruir o Acre com os acreanos e para os acreanos. Em um entendimento mais político, recebemos o apoio da executiva estadual e agora é hora de ouvir nossos amigos dos diretórios municipais”, concluiu.

CFM

O Conselho Federal de Medicina vai ter novamente uma acreana no alto escalão da sua direção nacional. Trata-se da médica Dilza Teresinha Ambros Ribeiro, que já era secretária-geral da entidade e foi reconduzida ao cargo para o biênio 2022-2024. Primeira representante do Acre a assumir uma cadeira na direção nacional do CFM, Dra Dilza iniciou sua caminhada na entidade em 2019.

Novo site

O senador e pré-candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), inaugurou ontem a nova roupagem do seu site. Com uma cara bem moderna, o site ficou bem fluido e fácil de navegar. A nova plataforma será utilizada para mostrar os feitos do mandato, mas também, é claro, para ser um instrumento de campanha. Saiu na frente.