Mulher aposta com amiga que namorado é fiel e perde R$ 500

Uma mulher entrou em contato com a blogueira Lídia Luiza, que faz testes de fidelidade, e pediu para que o noivo fosse testado. De acordo com a mensagem enviada pela noiva, ela havia apostado R$ 500 com uma amiga. A noiva acreditava que o companheiro era fiel, no entanto, a amiga apostou que ele cairia no teste.

“Eu vou casar em fevereiro e queria fazer um teste de fidelidade com meu noivo, só que eu confio muito nele. Eu só quero fazer porque fiz uma aposta com uma amiga minha! Apostamos 500 reais que ele não iria cair no seu teste”, escreveu a mulher na mensagem.

Conforme a blogueira, depois de seguir o perfil do homem no Instagram e curtir algumas fotos, ele mesmo mandou uma mensagem para ela no aplicativo. Durante a conversa, a mulher questionou se o homem namorava e se isso não era um problema. No entanto, o rapaz respondeu que não.

Na sequência, o homem, que mora no Rio de Janeiro, perguntou se a mulher viajava com frequência para a capital carioca e marcou um encontro. Ele ainda pediu para que a mulher não mandasse mensagens nos próximos dias por morar com a namorada.

Após compartilhar a história no TikTok, o vídeo viralizou e já alcançou mais de 7 milhões de visualizações. Nos comentários, internautas ficaram especulando sobre a amiga da noiva já saber que ganharia a aposta.

“Se eu fosse a amiga, não aceitaria a grana. Será que ela sabia de alguma coisa e ficou sem graça de dizer e fez a aposta pra noiva descobrir?”, escreveu um usuário. “Agora ela [a noiva] pode estar sofrendo, mas um dia ela vai dar graças a Deus pela aposta, essa amiga já desconfiava viu”, comentou outro.