No auge, Narcisa Tamborindeguy revela desejo de programa de TV com Gretchen

“Eu não tenho ideia do que pensam sobre mim. Só eu tenho ideias a meu respeito. Não me interessa o que os outros acham”, declarou Narcisa.

Narcisa fala sobre sucesso com lives

Em recente conversa com a Quem, a socialite abriu o jogo sobre seu recente sucesso com as lives: “Quando comecei foi despretensiosamente, não imaginava que fosse ser esse sucesso todo. Agora todo mundo quer fazer live comigo. Mas eu só faço com quem eu quero”.

“Virou um ‘Ai, que loucura de live’. Se inscrevam no meu canal Ai, Que Loucura, no YouTube. Recebo com muito carinho e amor esse reconhecimento”, completou.

“Todas foram muito divertidas, porque eu faço de um jeito bem natural e as pessoas se sentem à vontade comigo. Eu amei todas elas. A da Maitê Proença foi engraçada porque travou e eu esqueci que o Tarcísio Meira tinha morrido”, recordou.

“Anitta é uma mulher muito determinada e competente, que vai atrás dos seus ideais. Ela é muito safa. Acho que seria um grande sucesso eu a Anitta em uma live“, declarou.