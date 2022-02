Oficina Ortopédica do Estado receberá recursos para compra de insumos

Foi realizada na manhã desta quarta-feira, 23, na Oficina Ortopédica, uma visita institucional do presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, juntamente com o deputado federal Leo de Brito.

A visita na unidade teve por objetivo acompanhar a execução de uma emenda destinada pelo parlamentar no seu primeiro mandato, em 2017, no valor de R$ 400 mil, para aquisição de equipamentos que serão entregues nesse ano de 2022.

“Tenho cuidado da Oficina Ortopédica desde o meu primeiro mandato. Inclusive, já temos equipamentos que estão sendo entregues para fazer as órteses e próteses, que são importantes para as pessoas com deficiência e que sofreram com algum tipo de acidente, e também para os nossos hansenianos”, destaca Leo de Brito.

Durante a agenda, o deputado ainda fez o anúncio de mais R$ 500 mil para a compra de insumos. Para o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, quem ganha é a população, que necessita dos serviços prestados na oficina.

“Em nome do governo do Estado do Acre, agradecemos a postura ética de um parlamentar coerente que é o deputado Leo de Brito, pela importante emenda, que chega em um momento muito oportuno e ajudará por meio de insumos, os nossos pacientes que têm dificuldade de deslocamento, investimento para o público representa saúde pública, nossa agenda foi positiva e respeitosa”, ressalta o gestor.

O gerente-geral da unidade, Jerry Queiroz Campos, esteve acompanhando toda a visita no órgão e afirma que o sentimento é de alegria em receber mais recursos que passarão a contribuir no serviço à população. “É com muita satisfação e alegria que recebemos o deputado. A oficina e todos os usuários só têm a agradecer pelos recursos destinados”, comemorou.

O senhor Raimundo Oceano, servidor da Oficina Ortopédica há 42 anos, já passou por todos os setores da oficina e conhece de perto os serviços da unidade na área de prótese e órtese, que são dispositivos que auxiliam as pessoas a recuperarem a sua autonomia e mobilidade.

“É uma série de maquinários que irá beneficiar nosso trabalho. A ajuda do deputado é muito bem-vinda e passa a contribuir no melhor funcionamento do setor e atendimento dos pacientes. Só temos a agradecer”, enfatiza o servidor.

O órgão existe há quase 44 anos em Rio Branco e atualmente tem cerca de 200 pacientes por mês vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Funciona em horário corrido, das 7h às 17h. Diariamente são atendidos em torno de vinte a trinta pacientes, nas áreas de fisioterapia, consulta com o médico ortopedista, atendimentos de órtese, próteses e calçados ortopédicos.