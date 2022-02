Paralelo ao reajuste, Pedro Longo defende criação de auxílio para servidores que recebem baixos salários

O deputado Pedro Longo, líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), concedeu entrevista ao ContilNet na tarde desta sexta-feira (11) para falar sobre vários assuntos, incluindo os estudos que estão sendo feitos sobre o reajuste salarial para os servidores do Estado.

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (11), em coletiva à imprensa, que sua equipe está trabalhando em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para chegar a um consenso sobre o aumento prometido desde o ano passado.

“O governo está trabalhando nisso. Vamos ter uma porcentagem definida nos próximos dias”, afirmou Longo.

Paralelo ao reajuste, o deputado defende a criação de um auxílio alimentação no valor de R$ 500 para os funcionários que recebem baixos salários.

“O reajuste é muito importante e deve ser concedido nos próximos dias, mas defendo que um auxílio alimentação seja criado para os que recebem baixos salários. Se o aumento é proporcional, quem ganha menos não verá tanta diferença”, continuou o líder do governo.

Veja a entrevista:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play