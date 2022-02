Polícia acaba com reunião de facção e prende quatro por tráfico em Brasiléia e Epitaciolândia

Pelo menos quatro pessoas foram presas numa operação realizada na noite de quinta-feira por policiais civis contando com o apoio de policiais penais nos municípios que fazem fronteira do Acre com a Bolívia. Os agentes efetuaram várias prisões de pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes.

Em Brasiléia, eles acabaram com uma reunião e apreenderam quase meio quilo de cocaína. Em Epitaciolândia, um homem foi flagrado com drogas. Todos foram autuados pelo delegado José Luiz Toninni, plantonista do dia, e serão encaminhados ao presídio da capital.

A primeira ação ocorreu no bairro Samaúma, na periferia de Brasiléia, onde membros de uma facção que comandavam o tráfico na região, recrutando inclusive menores, estavam reunidos quando acabaram surpreendidos e vários deles presos por tráfico e associação criminosa, já que foi apreendido quase meio quilo de cocaína.

Prosseguindo com a operação, os policiais cruzaram o Rio Acre e já em Epitaciolândia abordaram um suspeito que já vinha sendo investigado por ter ligação com o tráfico na região.

Ele tinha em seu poder três papelotes de cocaína e depois de conversa disse onde havia escondido o restante da droga, cerca de 40 papelotes. Todos os presos foram autuados como incursos no artigo 33 da Lei 11.343, cuja pena em caso de condenação varia entre cinco a 15 anos de reclusão.