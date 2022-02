Policia Civil prende em flagrante homem suspeito de furtar loja em Cruzeiro do Sul

Na madrugada desta quinta-feira (24), a Policia Civil prendeu, em flagrante, J. C. A. de 21 anos, depois que arrombou e subtraiu um tablete de uma de venda de motocicletas.

A Policia Civil foi acionada nas primeiras horas da manhã desta quinta feira (23) para atender uma ocorrência de arrombamento seguida de furto nas dependências da loja Juruá Motor Center.

A prisão do individuo foi realizada pelo Núcleo Especializado de Investigação Contra o Patrimônio de Cruzeiro do sul (NEPATRI) em uma residência que estava abandonada no centro da cidade.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida coloca à disposição da justiça.