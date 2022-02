Prefeitura o Acre anuncia reajuste de 33% para professores: “Política de valorização”

Em vídeo, o prefeito Sérgio Lopes, anunciou nesta secta-feira (11) que este ano, os professores do município de Epitaciolândia terão reajuste salarial de 33,24% com base no novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN).

“Esse reajuste será retroativo ao mês de janeiro. Apesar de a Confederação Nacional dos Municípios orientar que que os gestores municipais não cumpram a portaria do Ministério da Educação, que prevê um reajuste de 33,24%, e sim que fosse apenas uma correção inflacionária, nós decidimos que como uma política de valorização dos nossos professores pagaremos sim, um reajuste de 33,24%. É com grande alegria que anunciamos este reajuste”, disse o prefeito.

Portaria

No último dia 4, o ministro da Educação, Milton Ribeiro eo presidente Jair Bolsonaro assinaram a Portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), porém, a decisão pela porcentagem do reajuste fica a critério dos estados e municípios.