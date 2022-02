Rafa Kalimann faz a fila andar e engata um novo relacionamento com cantor; saiba quem é

Após oito meses que seu relacionamento com Daniel Caon acabou, Rafa kalimann está vivendo um novo romance com um outro cantor, de acordo com Fábia Oliveira, do Em Off.

Desse modo, quem supostamente conquistou o coração da ex-BBB foi o rapper carioca L7nnon, que está fazendo muito sucesso nos últimos meses. Os dois estaria indo com calma e mantendo a relação em segredo.

O rapper namorava Giulia Dantas e deu um ponto final no relacionamento no fim de 2021, sem deixar de falar que ele já escreveu uma música para a ex, quando estavam juntos. Além disso, recentemente Rafa Kalimann falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com Daniel e disse o motivo.

Desse modo, durante entrevista para o PodCast, apresentado por Camila Loures e Virginia Fonseca, a apresentadora falou o que levou ao fim do término entre ela e o cantor.

Assim, iniciou ela: “É que é um pouco vago, é entre eu e ele, isso. Eu estava em um momento ruim da minha vida, estava entrando em um lugar depressivo, não estava bem comigo. E precisei respeitar isso e ficar comigo”.

Rafa Kalimann aproveitou o momento para revelar que sua história com Daniel aconteceu antes mesmo de seu casamento com o cantor, Rodolffo. E, além, dela não estar mais com Caon, ela só fez elogios ao músico.