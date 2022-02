Relembra as provas de resistência mais longas do Big Brother Brasil

Na noite desta quinta-feira (24/2), acontecerá mais uma prova do Líder no BBB22, e segundo Boninho ela será “longa” e pode ter “consequências”.

O diretor do reality show da TV Globo gravou um vídeo no Instagram para falar sobre a dinâmica de hoje e ainda pediu sugestões para movimentar o jogo.

“Então, vai começar tudo de novo. Quinta-feira é a hora da gente decidir como vai ser a dinâmica. Prova longa que todo mundo tá pedindo e eu vou atender. E aí? Acho que pode ter uma consequência na prova e pensar em alguma dinâmica diferente para o paredão de novo, para confundir a cabecinha deles. Posta aí, deixa sua ideia e quem sabe a gente usa”, disse ele na gravação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

A prova de resistência desta quinta-feira será a primeira que todos os brothers do BBB22 participarão. No dia da estreia, os integrantes do grupo Pipoca fizeram a dinâmica valendo imunidade para a dupla e um prêmio R$ 10 mil. Após 12 horas, Bárbara e Laís venceram. A dupla feminina superou Lucas e Luciano, que derrubaram seus cubos e foram eliminados da competição. A prova mais longa do reality aconteceu em 2018, entre Ana Clara e Kaysar.

Confira o ranking das provas de resistências mais duradouras:

1º lugar – Ana Clara e Kaysar

O recorde de todas as edições é de Ana Clara e Kaysar. Os participantes do BBB 18 resistiram por 42 horas e 58 minutos, e só não ficaram mais tempo, porque a prova foi interrompida pela produção para preservar a saúde dos brothers. Como não houve um vencedor, os dois ganharam um carro. Em consenso, eles decidiram que a imunidade ficaria com Ana Clara.

2º lugar – Kelly e Jakeline

As participantes do BBB12 passaram 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Kelly saiu vitoriosa após Jakeline desistir da dinâmica. A prova de resistência valia uma imunidade e um carro zero.

3º lugar – Kaysar e Jéssica

Além de ficar em primeiro lugar no ranking, Kaysar também garantiu a terceira colocação na lista após ficar 29 horas e 48 minutos em uma prova de resistência contra Jéssica. O brother venceu a disputa, que o levou até a final do BBB 18, após um descuido da sister, que não apertou um botão.

4º lugar – Thelma e Mari Gonzalez

Após aguentar 26 horas e 25 minutos, Thelma conquistou a liderança no BBB20. Na prova, os participantes ficavam em um “carrossel” com plataformas, agarrados a um totem. O carrossel mudava a direção e a velocidade de rotação, além disso, a área de prova sofria mudanças na luz e no vento. Mari acabou desistindo, mas garantiu a imunidade.

5º lugar – Gabriela e Paula



Na dinâmica que durou 24 horas e 50 minutos, Paula saiu vitoriosa após Gabriela desistir. Para garantir a liderança, os participantes, que estavam presos por uma pulseira a um carro, deveriam enfrentar momentos de Água, Ar, Terra e Fogo, escolhidos pelo público.

6º lugar – Iran e Inês

No BBB 16, Iran e Inês venceram a prova de resistência em dupla que valia a liderança. Os dois ficaram imunes após 24 horas e 30 minutos dançando sob o sol e a chuva. Em consenso, eles precisaram indicar um brother ao paredão.

7º lugar – Alberto Cowboy e Diego Alemão

Os rivais do BBB 7 disputaram a liderança durante uma prova de resistência. Alberto Cowboy e Diego Alemão ficaram em pé, dentro de uma gaiola, por 21 horas e 30 minutos. Alemão desistiu da prova e Cowboy virou Líder.

8º Lugar – Paula e Carolina

Após 19 horas e 28 minutos, Paula ficou imune ao Superparedão. Para vencer a prova, elas precisavam pegar um cubo e entrar no carro com as cores indicadas no painel antes do fim do tempo do cronômetro. Depois tinham que ficar no veículo com o item até o próximo sinal. Carol se confundiu e depositou o cubo em um recipiente de cor diferente da indicada, e foi eliminada. No Superparedão, os brothers, exceto Paula, foram para a berlinda, e o menos votado pelo público foi eliminado.

9º lugar – Emilly e Rômulo

Para conquistar a liderança, os participantes do BBB17 precisavam se manter em pé enquanto eram espremidos por duas paredes de pedra. Emilly levou a melhor após Rômulo desistir da dinâmica. Os dois aguentaram por mais de 19 horas.

10º lugar – Eliéser e Fernanda



No BBB 10, a prova de resistência garantiu a liderança de Eliéser. Os participantes precisaram se fantasiar se esponjas e tinham que lavar pratos gigantes sempre que uma música tocava. Após 18 horas e 54 minutos, o brother venceu a dinâmica após a desistência de Fernanda.

11º lugar – Lia Khey e Elenita

Também no BBB 10, Lia Khey e Elenita ficaram quase 19 horas na prova de resistência. Para vencer a dinâmica, as duas precisavam ficar em casinhas montadas no jardim, que não permitia que elas ficassem em pé. Lia venceu a prova.

12º lugar – Andressa e André

Os participantes do BBB13 ficaram mais de 18 horas em uma estrutura que se movia em várias direções e girava em meio à muita água gelada. Andressa acabou desistindo e o brother conquistou a liderança.