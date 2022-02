Simaria, após fim de casamento, expõe traições e choca com detalhes: “Tanto chifre”

A cantora Simaria, irmã de Simone, abriu o jogo sobre chifre. Em suma, a artista, que se divorciou do espanhol Vicente, em agosto do ano passado, revelou que já foi muito traída. No entanto, em relacionamentos passados.

Sendo assim, em um bate-papo com seus seguidores, um internauta perguntou se Simaria já foi corna. Sem papas na língua, a coleguinha disse que sim, diversas vezes. Mas não para por aí! O rapaz em questão, ainda tentou voltar com ela, mesmo após as puladas de cerca.