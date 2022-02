Whindersson Nunes vive romance às escondidas com modelo; saiba que é

Whindersson Nunes segue solteiro, mas sozinho? Nem pensar! Desde o término com Maria Lina, sua ex-noiva, em agosto do ano passado, o humorista não assume uma nova relação publicamente, apesar de já ter feito a fila andar com diferentes mulheres. Ele andou tendo affair com algumas moças, entre elas, a MC Mirella, conforme esta coluna já havia antecipado. No entanto, uma modelo de 20 anos vem vivendo um romance com Whindersson há pouco mais de seis meses.

A coluna descobriu que a moça se chama Sabrina Lourenço e, além de modelo, é influenciadora digital e atende também pelo nome Sabrina Low. Natural do Mato Grosso, Sabrina começou uma relação às escondidas com Whindersson logo após o fim do noivado dele com Maria. Desde então, os dois não param mais de se falar e de se encontrar. Sim, caro leitor, ela já frequenta a casa do youtuber a sós com ele, se é que me faço entender. A modelo também foi vista nos bastidores de alguns shows de stand up comedy do Whindersson.

Através de uma rápida busca no Instagram de Sabrina é inevitável notar a semelhança da moça com a ex-mulher do Whindersson, a cantora Luísa Sonza. Na plataforma, ela compartilha alguns vídeos dançando, além de levantar bandeira de causas importantes, como o combate ao bullying e ao assédio às mulheres.