Acreanos são alvo de golpe no WhatsApp e secretário alerta: “Não existe dinheiro fácil”

Diversos acreanos estão sendo alvos de golpes cibernéticos que vão desde invasão de contas nas redes sociais até a oferta de dinheiro fácil. Nesta sexta-feira (4), um desses episódios foi denunciado à reportagem do ContilNet.

Uma internauta que preferiu não se identificar recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentou como Maísa, que disse fazer parte de uma plataforma chamada Hotmart.

Na ocasião, a acreana foi convidada a se cadastrar no “programa de vendas de curso” e depositar uma quantia em dinheiro pelo pix enviado para, posteriormente, receber um valor “um pouco maior”.

A reportagem do ContilNet fez uma pesquisa rápida no Google sobre a plataforma e encontrou um site com fundação datada a 2011. O diretor de tecnologia é Mateus Nascimento Bicalho.

Em uma das mensagens, a golpista que se apresenta como integrante da empresa de marketing explica à vítima como funciona o processo de transferência e envia prints de depósitos feitos por pessoas que teriam se cadastrado no programa.

“Como expliquei, a plataforma ganha através do seu cadastro. Lembrando que cai em real de 3 a 5 minutos após o comprovante”, diz a golpista.

Procurado pelo ContilNet, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar, disse que o órgão ainda não foi informado sobre a denúncia, mas que a equipe de inteligência da Polícia Civil será acionada para apurá-la.

O gestor aproveitou para orientar as pessoas que são vítimas a procurarem as delegacias para denunciarem os crimes. Além disso, destacou que não existe dinheiro fácil.

“É importante estar alerta sobre esses eventos. Sempre que alguém for alvo desse tipo de ataque, é importante buscar um delegacia e denunciar o fato. Não existe dinheiro fácil. Portanto, tudo que envolve isso, é cilada”, concluiu.