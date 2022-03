Aldo chama Popó de barrigudo e velho na TV, e pugilista devolve: “Desrespeito é inaceitável”

– Ele fez uma luta contra o Whindersson e no pós-luta me desafiou, falou que seria legal isso acontecer. Até toparia dependendo do dinheiro que me oferecesse, mas é muito difícil. Acho que quem gerenciou a carreira dele ou botou essa ideia na cabeça dele é burro, sabe que tenho contrato assinado com o UFC e é muito difícil eles me liberarem. Pouco tempo atrás até recebi uma proposta para lutar no mundo árabe, US$ 1 milhão de dólares, boxe, e o UFC não deixou assim mesmo. Foi burrice dele tentar fazer isso, mas seria até bom.