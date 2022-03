Apartamento semimobiliado está à venda em condomínio em Rio Branco

Um apartamento semimobiliado localizado no condomínio Via Park está sendo vendida em Rio Branco (AC) por R$190 mil.

O local, que fica no quarto andar Sol da Manhã, possui móveis planejados em todos os ambientes.

Além disto, o imóvel possui dois ares-condicionados, cama de casal, geladeira e móveis planejados em todos os ambientes.

Segundo a corretora de imóveis Janaína Silva (Creci F 242), o condomínio em questão tem uma das construções mais inovadoras e atualizadas do mercado imobiliário.

“O condomínio Via Parque tem seu diferencial no mercado por ser um dos condomínios mais procurados de Rio Branco por sua localização privilegiada a menos de 3 minutos do Via Verde shopping e hipermercados. O condomínio conta com um mini mercado, guarita 24 horas, estacionamento, playground infantil e quiosque para churrasco”, falou.

Interessados podem entrar em contato com a corretora de imóveis por meio do telefone (68) 99204-5501 para agendar uma visita no apartamento.

Confira abaixo algumas fotos do imóvel: