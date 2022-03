Após colar de cenoura, Ana Maria Braga usa bolsa de botijão de gás

Uma semana após usar um colar de cenouras, Ana Maria Braga surgiu no Mais Você com um botijão de gás. No programa desta terça-feira (22/3), a apresentadora usou um bolsa de ouro no formato de um botijão para protestar contra o preço do gás no país.

“Essa guerra lá do outro lado do mundo afeta o nosso bolso aqui. Tá valendo ouro [o botijão]. A dona de casa sabe bem disso. Vamos combinar que tá caro. Tão caro que tem gente parcelando a compra do botijão a prestações a perder de vista. Não tá fácil”, disse Ana Maria.