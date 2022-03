Banco gasta R$ 2,5 mi em ação com Piovani e Patrícia. Saiba tudo!

Depois de usar campeões de edições passadas do BBB em suas propagandas, o Santander chamou familiares e parentes dos atuais participantes do reality para uma nova ação. Patrícia Abravanel, tia de Tiago, e Luana Piovani, ex-mulher e mãe dos filhos de Pedro Scooby, apareceram nos comerciais do programa da última quinta-feira (3/3) e logo se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Além delas, a atual mulher de Arthur Aguiar, Maíra Cardi, também terá o seu momento em uma das propagandas do banco e a coluna já descobriu quais das famosas mais ganhou com este merchan.

A coluna LeoDias não tem informação concreta sobre o valor exato que cada uma delas embolsou, mas descobrimos que a instituição bancária desembolsou R$ 2,5 milhões com os cachês da campanha. A maior fatia foi parar na conta da filha de Silvio Santos, que levou o maior montante para casa. A herdeira do SBT apareceu alfinetando o sobrinho Tiago Abravanel, que desistiu do BBB22 no último final de semana. Na web, o público fez duras críticas à peça publicitária. “Foi complicado ver um sobrinho disputando a audiência com a gente. Abrava, a brava aqui sou eu”, diz a apresentadora no anúncio.

Já Luana Piovani apareceu mandando indiretas para o ex-marido: “Eu preciso dividir uma coisa com vocês. Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você? É de você mesmo que eu estou falando, você, meu ex… banco” é o texto da atriz, que brinca com a alcunha de ex do brother.