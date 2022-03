BBB22: Linn da Quebra revela desejo envolvendo Jade Picon

Linn da Quebrada participou de um bate-papo com Pedro Scooby e expôs seu desejo de que Jade Picon, que foi a sétima eliminada do BBB 2022, volte ao reality.

“Queria que ela voltasse. Eu, pessoalmente, queria que ela voltasse”, desabafou a cantora, que era muito amiga da influencer no confinamento.

O surfista, diante da revelação, afirmou que o jogo teria muito a ganhar com a volta da sister. Lina, para a surpresa com atleta, discordou.

Sempre muito sincera, ela afirmou que a volta de Jade não seria interessante para o game por ser algo muito “manjado”.

“É melhor para o programa se ela não voltar. Seria muita coincidência… a gente já estava esperando, todo mundo nessa energia“, refletiu.

Pedro Scooby surpreende ao expor ordem de prioridade no BBB 2022 após declaração de Paulo André

Uma declaração feita por Paulo André no confinamento do BBB 2022 deixou Pedro Scooby um tanto quanto pistola. Ocorre que, durante bate-papo no Quarto do Líder, o medalhista olímpico chamou o amigo de “ensaboado”.

“O Pedro é ensaboado”, declarou PA, dando a entender que o líder estaria adotando a postura de agir por conveniência no reality.

O surfista, ao receber o apelido, fez questão de deixar claro que não gostou. Para comprovar a teoria de que não muda de opinião no jogo, Scooby citou sua lista de prioridades em relação ao game.

“Eu nunca mudei minha posição aqui. Eu nunca vendi uma parada e comprei outra. Nunca tive medo de me posicionar”, disparou o ex-marido de Luana Piovani.

“Depois de PA e DG, minhas prioridades estão no outro quarto. Deixo bem claro. O Vini e a Eslovênia são prioridades minhas, gosto dos dois. Não estão na frente de vocês, mas do resto, estão”, concluiu.