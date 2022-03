BBB22: suposta gravidez de Natália agita web após comentário de Lina

Os rumores de que Natália possa estar esperando um bebê de Eliezer, no BBB22, aumentaram após Lina sonhar com gravidez. A cantora comentou o fato com Jéssica e ouviu a professora dizer que, segundo sua mãe, esse tipo de sonho significa que alguma amiga próxima irá aparecer grávida.

O tema já era alvo de polêmicas na web desde o último domingo (27/2), quando Natália afirmou estar sentindo fortes enjoos. No mesmo dia, Tiago também apertou o botão de desistência e deixou o programa, levando o público a resgatar uma série de previsão de Bianca Sensitiva. A mística disse que a atual edição teria uma expulsão, uma desistência e uma sister grávida. Com a expulsão de Maria, há cerca de duas semanas, e a atitude de Tiago, internautas passaram a levar a previsão a sério e cogitar quem seria a grávida da edição. Natália, que tem movimentado o edredom com Eliezer, é o nome mais mencionado na web. Com a expulsão de Maria, há cerca de duas semanas, e a atitude de Tiago, internautas passaram a levar a previsão a sério e cogitar quem seria a grávida da edição. Natália, que tem movimentado o edredom com Eliezer, é o nome mais mencionado na web.