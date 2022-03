Brasil ora por Jojo Todynho: após suposta separação, cantora enfrenta problema de saúde

Mais uma vez Jojo Todynho ficou entre os assuntos mais comentados desta quinta-feira, 17 de março. O motivo? Foi porque o vidente Mestre José fez uma previsão nada agradável para a cantora onde afirmou que muito em breve ela vai passar por uma cirurgia de risco. O vídeo foi postado em seu Instagram oficial.

Mestre José ainda fez questão de pedir oração para o Brasil em prol da vida de Jojo Todynho. Até o momento a cantora não se pronunciou sobre o assunto, por isso não sabemos o seu real estado de saúde. Mas alguns internautas já estão prestando todo o apoio para a milionária.

“Isso aqui é ao vivo. A Jojo Todynho, a saúde dela, ela vai passar por um grande problema de saúde e vai ter que fazer uma cirurgia, vamos orar por ela, ora por ela Brasil, porque é uma cirurgia de risco que a cantora vai enfrentar muito em breve”, disse Mestre José.

Jojo Todynho fala sobre suposta traição e gravidez

Jojo Todynho mostrou que está cansada das fakes news envolvendo seu nome e decidiu se pronunciar sobre alguns assuntos. Para quem não sabe, vários sites de notícias chegaram a publicar que a cantora estava grávida e se separando do marido, mas não foi isso que aconteceu.

“Deus me deu um marido maravilhoso. E eu não tenho do que reclamar. Hoje eu sou uma mulher bem vivida, bem comida, abençoada e feliz”, confessou Jojo. “Queira o que é seu, e não o dos outros. Enquanto uns metem malho em mim, eu estou trabalhando. Essa é a referência que eu quero deixar para os meus filhos. Deixa falar o que querem, fale bem, fale mal, mas falem de mim. Mas é com muito suor que eu estou na minha casa, conquistando as minhas coisas, sem fazer ninguém de trampolim”.