Com baixa adesão, TSE mobiliza redes para estimular voto dos jovens nas eleições

O título pode ser obtido nos cartórios eleitorais e também pela internet, no site do TSE, pelo sistema Título Net.

Conversa direta

Para aumentar essa adesão, as redes sociais do TSE e dos TREs têm conversado de forma mais direta com os jovens em três segmentos distintos: quem tem 15 anos e já terá completado 16 no dia 2 de outubro; os jovens de 17 anos; e as brasileiras e os brasileiros que completam 18 anos em 2022.