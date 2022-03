Com chegada de Mara e Major Rocha ao MDB, esposa de Flaviano pede exoneração do Governo Cameli

A arquiteta e urbanista Luciana Videl de Moura, esposa do deputado federal Flaviano Melo (MDB), pediu exoneração do cargo que ocupa no Governo do Gladson Cameli (PP).

Luciana é servidora pública de carreira e ocupava atualmente a função de diretora na Diretoria de Gestão Interna. Apesar de o pedido ser apresentado no dia seguinte ao ingressos de Mara Rocha e seu irmão, o vice-governador Major Rocha no MDB, partido de Luciana presidido por seu marido Flaviano, a arquiteta alegou “motivos pessoais” para a saída que deve ser oficializada nesta segunda-feira (14).

“Informo que por motivos particulares apresentei meu pedido de exoneração das funções da administração do governador Gladson Cameli. Declaro ainda que não respondo a sindicância nem a processo administrativo, tendo em vista motivos de força maior, solicitei o desligamento do cargo a partir do dia 14 de março de 2022”, diz nota encaminhado à imprensa.