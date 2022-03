Concurso PRF: Cebraspe oficializa CFP para 59 candidatos

O Cebraspe confirmou a previsão de realizar o Curso de Formação Policial para 59 candidatos do último concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A informação foi repassada por meio de comunicado da banca organizadora emitido nesta terça-feira, dia 29 de março. A decisão ocorre como forma de finalizar as vagas previstas no último CFP, realizado no ano de 2021.

Segundo o documento, a ordem de candidatos será feita seguindo a classificação e terá início no dia 8 de abril de 2022.

Veja na íntegra:

Vale lembrar que essa convocação, porém, não impede uma terceira ou quarta turma ainda este ano, de acordo com as informações obtidas.

No início da manhã desta terça-feira (29/3), uma nova turma poderia ser formada com um número reduzido para que as convocações sigam acontecendo.

Há um projeto básico para um novo CFP voltado para 1.800 alunos, além da contratação de 500 profissionais para docentes das disciplinas do novo curso.

Ao longo do curso, os candidatos receberão instruções técnicas de abordagem, policiamento, fiscalização e outras aulas necessárias para a admissão do aprovado no órgão. O CFP 2022, conforme consta em documento, será a segunda turma do certame iniciado no ano de 2021.

