Concursos FGV atualizado: editais previstos e abertos

Todo concurseiro já enfrentou ou um dia enfrentará a banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com fama de ter questões de Língua Portuguesa complicadas, a empresa está organizando diversos concursos públicos pelo país, cujos salários podem chegar a até R$ 7 mil.

Abaixo, você confere os concursos públicos organizados pela empresa e que estão com as inscrições abertas. São oportunidades que abrangem diversas áreas e carreiras, confira:

Concurso Sefaz BA: Foi publicado o edital do concurso Sefaz BA (Secretaria de Fazenda da Bahia) para o preenchimento de 49 vagas para o cargo de Agente de Tributos Estaduais. Inscrições: 7 de março a 5 de abril de 2022.

Concurso TJ MS: Foi pulicado o edital do concurso TJ MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). O certame oferta oportunidades de Cadastro Reserva para o cargo de Analista Judiciário – Área Fim. Inscrições de 21 de março até 19 de abril de 2022 .

Concurso TJ TO: Foi publicado o edital do concurso TJ TO (Tribunal de Justiça de Tocantins) com a oferta de 63 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Inscrições: 28 de março até 2 de maio de 2022.

Além das seleções acima, que já estão com as inscrições abertas, há diversos editais previstos que serão organizados pela Fundação Getúlio Vargas. Algumas seleções, inclusive, estão com previsão de ter edital publicado em breve.