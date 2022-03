Daddy Yankee anuncia aposentadoria da música: ‘Vou aproveitar o que vocês me deram’

Daddy Yankee, ícone precursor do reggaeton, usou as redes sociais para anunciar a aposentadoria dele. Aos 45 anos, o músico também revelou que lançará um disco e uma turnê de despedida.

“Hoje, estou anunciando minha aposentadoria da música, dando a vocês minha melhor produção e minha melhor tour,” disse Daddy Yankee, que carrega os hits “Despacito” e “Gasolina” no currículo. (Via GQ)

“Esta corrida, que foi uma maratona, finalmente chega à linha de chegada. Agora, vou aproveitar o que todos vocês me deram,” completou o músico. (Via CNN) “As pessoas dizem que levei esse gênero para todo o mundo, mas foi você quem me deu a chave para abrir as portas para torná-lo o maior do mundo.”

Legendaddy

O último disco de Daddy Yankee se chamará Legendaddy e será lançado no dia 24 de março. O álbum será acompanhado da turnê La Última Vuelta World Tour, prevista para agosto de 2022.

“Vou te dar todos os estilos que me definiram em um álbum. Legendaddy – é luta, é festa, é guerra, é romance,” disse o músico, que vendeu mais de 30 milhões de discos ao longo da carreira e possui recordes como o segundo vídeo com mais streams na história do Youtube.