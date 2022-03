Datafolha: 53% dos brasileiros acham que corrupção vai aumentar

No levantamento, 17% acham que os casos vão diminuir e 26% pensam que ficarão como estão; 4% não sabem. O levantamento foi feito dias após a divulgação das primeiras denúncias envolvendo o Ministério da Educação (MEC).

Reportagens apontaram a existência de um “gabinete paralelo” no MEC comandado por dois pastores evangélicos sem cargo oficial no governo e que teriam cobrado vantagens ilícitas de prefeitos para facilitar a liberação de verbas no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O caso levou à demissão do ministro Milton Ribeiro, que pediu exoneração na segunda-feira (28/3), depois de avaliações de que a situação estava respingando no presidente Jair Bolsonaro (PL).