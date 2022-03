Desemprego recua a 11,2%, menor nível desde 2016; renda cai 8,8%

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre móvel encerrado em fevereiro. É o menor nível para este período desde 2016. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (31/3) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é o mesmo registrado entre novembro e janeiro. No entanto, a taxa ficou 0,4 ponto percentual abaixo da verificada nos três trimestres móveis anteriores, de setembro a novembro, quando o número foi de 11,6%.

Além disso, o dado ficou 3,4 pontos percentuais a menos do que o registrado no mesmo período de 2021, quando o índice foi de 14,6%. O número também ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro, que apontava uma taxa de 11,4%.

Segundo o IBGE, uma pessoa é considerada desempregada quando não tem ocupação mas segue à procura de oportunidades. O instituto aponta que, mesmo com o recuo,o país contava com 12,016 milhões de brasileiros desempregadas no primeiro trimestre até o mês de fevereiro.

Apesar do recuo no desemprego, o índice de rendimento médio mensal das pessoas de 14 anos ou mais durante o trimestre também sofreu queda. O valor, de R$ 2.511, ficou estável se comparado ao trimestre anterior, mas teve recuo de 8.8% se comparado ao mesmo período de 2021.

Além disso, é o menor nível já registrado em um trimestre encerrado no mês de fevereiro desde 2012, ano em que a série histórica do estudo teve início.