Eliminado da Copa do Brasil, de bolso vazio, Vasco retorna ao Rio

Antes do embarque, o gerente de futebol Carlos Brazil falou com o ge em Petrolina (PE) e comentou a eliminação precoce, fora dos planos do clube. O dirigente também falou sobre o planejamento do departamento de futebol para a Série B, que começa em um mês.Aos comandados do técnico Zé Ricardo, antes do início da disputa da Série B do Brasileiro só resta a concentração de esforços nas semifinais do Carioca. Já garantido na etapa de mata-mata do Estadual, o Vasco encerra sua participação na Taça Guanabara no próximo domingo, quando receberá o Resende em São Januário.

