Empresária acreana Zayra Ayache recebe o prêmio nacional Competência Profissional Mulher

A empresária e proprietária da Ótica Moderna em Rio Branco, Zayra Ayache, foi uma das 5 mulheres acreanas homenageadas no Prêmio Competência Profissional Mulher.

O evento aconteceu nesta quinta-feira (24), por transmissão ao vivo em diversas plataformas.

As homenageadas foram premiadas por seus destaques em diversas atividades e segmentos. Zayra contou à reportagem do ContilNet que ficou emocionada com o reconhecimento.

“Não sei como agradecer por tamanha consideração e pelo reconhecimento. Se meu trabalho é visto dessa forma, significa que estou no caminho certo. Meu abraço e carinho a todas as mulheres acreanas e guerreiras que não desistem”, disse.

O prêmio tinha como lema “Mulheres, suas histórias, seus desafios, suas vitórias, seus exemplos, suas multidisciplinariedades e suas pluralidades”.

A premiação faz parte das atividades do COMPETÊNCIA PROFISSIONAL MULHER, um projeto direcionado para o gênero feminino e tem como objetivo realizar ações de empoderamento profissional, social e de vida. Todas as atividades realizadas pelo projeto são direcionadas para a valorização do papel feminino dentro da sociedade humana e os seus desdobramentos para todos os setores.