Ex-astro de Hollywood fará suicídio assistido e se despede dos fãs

Agora, o perfil oficial de Alain Delon no Instagram publicou uma espécie de agradecimento e despedida que preocupou os fãs. “Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio. Espero que os futuros atores possam encontrar em mim um exemplo não só no campo do trabalho, mas na vida cotidiana entre vitórias e derrotas. Obrigado, Alain Delon”, diz o post publicado na última sexta-feira (25/3).

Aposentado desde 2017, Alain Delo já havia comentado o direito de uma pessoa escolher o momento da própria morte. “Sou a favor. Em primeiro lugar, porque vivo na Suíça, onde isso é possível. Também considero a coisa mais lógica e natural. A partir de uma certa idade, de um determinado momento, temos o direito de partir com calma, sem passar por hospitais, injeções, ou coisas do tipo”, afirmou, em entrevista À TV5.

Em entrevista ao site Le Point, o filho do ator revelou que a mãe, Nathalie Delo, també cogitou a medida drástica antes de morrer, vítima de um câcer no pâncreas em 2021. “Felizmente não recorremos a isso. Digo felizmente porque tudo estava pronto, tínhamos até uma pessoa [para realizá-la]”