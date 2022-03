“Ex-BBB boqueteira”: Maíra expõe ofensa recebida de famoso; saiba mais

Maíra Cardi revelou, nesta segunda-feira (21/3), uma situação que vivenciou com o jornalista Felipe Andreoli quando tinha acabado de sair do BBB9. Na ocasião, Andreoli teria negado conceder entrevista à Maíra e a chamou de “ex-BBB boqueteira”.

A coach conseguiu resgatar o tweet com a fala do jornalista, que justificou a recusa em conversar com Cardi por não se sentir “à vontade em dar entrevista para ex-BBB boqueteira, que masca chiclete durante entrevista”. Ela explicou que, neste período, participava de um programa apresentado por David Brazil e Andreoli virou as costas quando ela solicitou uma entrevista.