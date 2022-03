Ex-BBB ganha na loteria pela 57ª vez e chega perto de prêmio de R$ 190 milhões

A ex-BBB Paulinha Leite, que participou da 11ª edição do reality show da Globo, ganhou na loteria pela 57ª vez. Por pouco, a sortuda não faturou o prêmio acumulado de R$ 190 milhões na Mega Sena. A revelação foi feita por ela própria, em rede social, que exibiu os jogos feitos e os números sorteados.

“Eu não fiz a Quina de novo não, né? Por um [número] não foi R$ 190 milhões”, relatou Paulinha Leite, toda sorridente, em legenda de foto publicada nos stories do Instagram. Os números sorteados foram 02, 07, 24, 43, 52 e 56. Apenas 51 diferiu dos números jogados por Paulinha, que não apostou no 07.

Com os acertos, a loira faturou mais de R$ 35,4 mil. Outras 495 pessoas também acertaram a Quina. Duas pessoas, de São Paulo (SP) e Uberlândia (MG), acertaram todos os seis números e vão dividir o prêmio de R$ 190 milhões.

Há três meses, Paulinha Leite ganhou R$ 50,8 mil na Mega da Virada

No fim do ano passado, a sorte havia sorrido mais uma vez para Paulinha Leite. Em entrevista ao jornal Extra, a participante do Big Brother Brasil 11 contou que acertou 16 quinas em bolões da Mega da Virada, faturando R$ 50.861,33 com cada uma, e abriu o jogo sobre o destino da grana. “Meu maior sonho é ser mãe. Tenho essa vontade desde pequena. E vou fazer minha inseminação, que sempre foi a minha meta”, disse ela, que também revelou que a data está planejada: janeiro de 2023.

Acumulando mais de 54 vitórias na loteria, isso considerando apenas os prêmios acima de R$ 1 mil, Paulinha decidiu investir na sorte e abrir uma empresa de bolões. Os números são ela quem escolhe, mas criou um sistema para fazer os desdobramentos de jogos, com as diferentes combinações. Em seu site, a sortuda disponibiliza as cotas para os interessados comprarem.