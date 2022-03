Fecomércio/AC lança o projeto Aqui Tem Turismo

O coordenador de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), João Bosco Nunes, participou na última segunda-feira, 21, em Brasiléia, de reunião para apresentação e lançamento do projeto Aqui Tem Turismo, projeto idealizado e coordenado pela Fecomércio/AC. Na ocasião, houve a presença de representantes de municípios transfronteiriços acreanos – Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Assis Brasil e Xapuri – e, também, do secretário Estadual de Turismo, Jhon Douglas, do diretor-técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos e de diversos empresários atuantes no setor.

O presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, mesmo em outras agendas, manifestou opinião quanto ao assunto e relembrou que o turismo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. “A CNC, por meio do CETUR, lançou também o projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro, que visa orientar através de propostas e estratégias do setor aos candidatos ao próximo pleito de 2022 e, nós, aqui no Acre, damos continuidade a esse projeto e atuamos também com o Aqui Tem Turismo, com o objetivo de fortalecer nosso potencial na integração fronteiriça BRA – PER – BOL”, disse.

De acordo com o coordenador de Turismo, João Bosco Nunes, nesta reunião de segunda-feira, a ideia era basicamente mobilizar e sensibilizar todos os atuantes no turismo e seus representantes municipais. “Principalmente para podermos mitigar os obstáculos que existem nas fronteiras da Bolívia e Peru, principalmente Plácido de Castro, Brasiléia e Epitaciolândia, que fazem fronteira com a Bolívia; e Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru e também com a Bolívia”, reforçou, alegando ainda que mais deve ser feito nos próximos dias. “Criamos um grupo de trabalho e, a partir de agora, vamos discutir isso na Região do Vale do Acre e, também, no Vale do Juruá”.

O presidente do Sindicato dos Lojistas de Plácido de Castro, Gilmar Pessoa, parabenizou a Fecomércio pelos eventos que estão acontecendo. “Este, em Brasileia, foi um sucesso, principalmente pela participação dos municípios da tríplice fronteira. O turismo é a saúde para nossa região, é a força, é empreendimento, é emprego. Sonhamos agora que vamos ter um turismo acreano forte, pois precisamos disso”, afirmou.

Para o presidente do Sindicato dos Comerciantes de Brasiléia, Junior Revollo, participar desta iniciativa foi de extremo proveito, vez que reuniu representantes de municípios que serão beneficiados diretamente com a campanha. “Agradecemos a parceria da Fecomércio/AC, do Sebrae no Acre, de entidades governamentais e do empresariado local. A regional do Alto Acre tem um grande potencial turístico, precisamos ainda acertar alguns parafusos para que a engrenagem dê certo”, disse.

O prefeito de Xapuri, Bira, relembrou que o resgate do turismo é de suma importância, principalmente no atual momento. “É importante para todos juntarmos os atores nesta área do turismo – principalmente das prefeituras, que tentam a todo custo promover o setor – e o projeto vem de encontro a esta necessidade”, diz.

O diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos, afirmou que esta foi uma possibilidade única de reunir prefeituras, Sistema S e Governo do Estado. “E isto vai trazer muitos benefícios, pois terão ações integradas, participativas, e todo mundo se colocando à disposição e participando deste processo”.

O secretário de Turismo no Acre, Jhon Douglas, disse que a reunião foi de imensa valia. “Elencando os fatores necessários para que seja feito tanto investimento financeiro como os esforços para que possamos melhorar, qualificar e desenvolver o turismo no Alto Acre, com a importância da cooperação entre as entidades, as competências de cada um, para que o objetivo seja alcançando”, finalizou.