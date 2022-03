Giro Cultural: ContilNet separa opções para você se divertir neste final de semana

O fim de semana está chegando, já “sextou” para muita gente, e com isto vem também o momento de diversão com a família e os amigos. Sendo assim, o ContilNet separou para você as melhores opções de lazer. Confira!

O Bar’tô, também conhecida como a baladinha mais charmosa da capital, realiza nesta sexta-feira (25) a “Baladinha do Bartô”, com música comandada por Davi Rocha, Diego Zaffir e Markinhos Araújo.

O bar e restaurante Recanto também tem programação especial para esta sexta, principalmente para os fãs de Anitta. Isto porque a PRIDAY celebra a conquista da popstar de ter sido a primeira artista brasileira na história a alcançar o topo do Spotify Mundial neste dia 25 de março. A entrada é gratuita até às 20 horas e após isto, a taxa de conveniência fica por R$10. O show, por sua vez, será comandado por DJ Nareza.

A Vila Beer, que fica localizada na Rodovia AC40, Vila Acre, próximo ao posto Shell, preparou programação intitulada “Sexta do Forró”, para os amantes do ritmo. Ao som do grupo Forró Pegada Prime, o evento promete trazer antigas e atuais do gênero que hoje domina as playlists e rádios de todo o Brasil.

Para os amantes do sertanejo, Diego Zaffir e Markinho Araújo se apresentarão com os maiores sucessos no Dibuteco, a partir das 19h.

O samba também promete agitar os que tem e os que não tem gingado no pé. Isto porque haverá o Sabadão da República, com Juventude do Samba e Levada do Ghetto, neste sábado (26) no República Gourmet Gastrobar.

Vai ter pagode também no Seringal Bier, comandado por Samba Groove. Logo após, o DJ Belmont vem com uma balada incrível. Fica a dica para esta sexta.

“Ah, mas não estou muito a fim de sair, gostaria de curtir algo em casa”. Não seja por isso! O grupo Boaúma realiza neste sábado (26) uma live intitulada “Tudo que Trazemos Cá no Peito”. Com as vozes de Alonita Martinha, Neiva Nara e Mara Mattero, instrumentais de Gabi Oliveira no violino, Williane Martins na percussão e participações de Quilrio e Roberta Marisa, a transmissão será feita pelo YouTube às 18h (horário local). Para conferir, basta clicar aqui no dia e horário combinados.