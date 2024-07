No Acre, Barroso diz que o estado está perdendo a guerra para o tráfico e para as facções criminosas

Em entrevista coletiva durante agenda institucional em Rio Branco, no Acre, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, se posicionou sobre o estado e a Amazônia Brasileira, virarem rota do tráfico internacional de drogas nos últimos anos.

Barroso, que também é o atual presidente da Corte, declarou que o Acre está perdendo a guerra para o tráfico e para as facções criminosas e que vê essa questão com muita ‘preocupação’.

“Nós temos dois problemas: o Brasil é rota de tráfico e agora se tornou um dos grandes consumidores mundiais de drogas. A maneira que nós temos enfrentado a guerras às drogas não está dando certo. Nós estamos perdendo. Eu acho que nós precisamos das melhores mentes se debruçarem sobre o problema e pensarem qual a melhor forma de enfrentar o tráfico de drogas”, disse o ministro.

O ministro ainda citou mecanismos que são colocados como soluções para sanar o problema e como cada um pode ser colocado em prática.

“Se optarmos pelo repressão, é preciso asfixiar financeiramente as organizações, monitorar o dinheiro, os ganhos de carregamentos, ir atrás dos grandes traficantes e parar de prender menino pobre e de periferia. Ou, em alguns países está sendo feito uma experiência de legalização, começando pela maconha. Essa providência dependeria do Congresso. Não estou defendendo um modelo ou outro. Estou dizendo que o que nós estamos fazendo não está funcionando”, completou o ministro.