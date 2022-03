Gladson diz que vai inaugurar enfermaria do PS até semana que vem, quando anunciará novas obras

EM entrevista a uma rádio em Sena Madureira, o governador Gladson Cameli (PP), garantiu que até o dia 30 de março, entregará a obra do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), que fica anexa ao prédio já construído.

“Até dia 30 eu inauguro a finalização do Pronto Socorro de Rio Branco”, disse, informando que a data exata será divulgada em breve. Além disso ele prometeu que anunciará novas obras no dia da inauguração. “Nós vamos anunciar a publicação de editais de algumas obras no estado”, concluiu.

A obra orçada em R$ 6,5 milhões, fruto de Recurso Próprio e Operação de Crédito, entregará 58 novas enfermarias que desafogarão a demanda da Unidade, que já é alta. Atualmente, o Hospital conta com 187 vagas de enfermarias.

Assista à entrevista completa: