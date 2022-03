Greve da Educação, ruas vazias no AC, reajuste para servidores e mais: a quarta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (30) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Mesmo com Governo tranquilizando sobre ‘toque de recolher’ falso no AC, ruas ficam vazias na Baixada

Na noite desta terça-feira (29), o Governo do Estado do Acre soltou uma nota afirmando que a informação divulgada por um site local sobre um suposto “toque de recolher” era falsa. Leia mais.

Educação diz que, por conta de greve, retorno das aulas no AC foi ‘reprogramado’ para 11 de abril

Em nota emitida nesta quarta-feira (30), a Secretaria Estadual de Educação informou que as aulas de rede estadual devem retornar no dia 11 de abril. Leia mais.

Deputados defendem reajuste de, ‘no mínimo’, 10% para servidores públicos do Acre

Os deputados Edvaldo Magalhães e Roberto Duarte receberam nesta quarta-feira (30), manifestantes da Educação e Segurança que protestam por melhoria no reajuste oferecido pelo Governo do Estado. Leia mais.

AC está na lista de Estados em que não compensa trocar gasolina por etanol, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta semana alguns dados que mostram os Estados em que se torna mais vantajoso abastecer com gasolina do que com etanol. Leia mais.

Em agenda no interior, Gladson diz que não precisa roubar porque seu pai é rico: “Graças a Deus”

Durante extensa agenda no município de Manoel Urbano, nesta quarta-feira (30), o governador Gladson Cameli (Progressista) respondeu as críticas lançadas a ele por seus adversários. Leia mais.