AC está na lista de Estados em que não compensa trocar gasolina por etanol, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta semana alguns dados que mostram os Estados em que se torna mais vantajoso abastecer com gasolina do que com etanol.

Encher o tanque do carro com etanol hidratado na semana passada compensou em apenas 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

“A vantagem do etanol é calculada considerando que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Assim, para saber se o etanol mais é vantajoso ou não, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor que o do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor opção”, diz um trecho da reportagem do G1.

Em outras palavras, se o preço do álcool for menor que 70% do preço da gasolina, o primeiro vale mais a pena. Se for maior, a gasolina deve ser escolhida.

No Acre, o poder colorífico do etanol em relação a gasolina é de 79,48%, portanto, não compensa trocar o primeiro pelo segundo.

Em 22 unidades e no Distrito Federal, o preço médio da gasolina foi mais competitivo do que do etanol.

Etanol é mais vantajoso em 4 estados: