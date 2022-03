Homem é assassinado com pelo menos cinco tiros após acerto de contas em Brasileia

Um homem identificado pelas autoridades policiais de Brasileia como Antônio José Souza de Paiva, de 26 anos, foi executado com pelo menos cinco tiros na noite desta segunda-feira, dia 14, no bairro conhecido como Ramal Nazaré, por volta das 21 horas.

Segundo foi apurado, Antônio estava em sua casa quando foi chamado por cerca de três indivíduos que se diziam ‘irmãos’ – gíria usada entre integrantes de grupos criminosos – para obterem número de táxi de aplicativo.

Foi então que chamaram a vítima para conversar. Antônio saiu para o quintal sendo imediatamente surpreendido por vários disparos e caindo no local. Os suspeitos saíram gritando um nome de facção se vangloriando do feito e tomaram rumo ignorado.

Uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar foi acionada, juntamente com socorristas do SAMU, mas nada puderam fazer a não ser constatar a morte. No local, foram localizadas cinco cápsulas de munição. O corpo foi removido pela Polícia Civil, que também se deslocou até o local para os devidos procedimentos.

Foram realizadas buscas nas redondezas na tentativa de localizar os suspeitos do crime, mas ninguém foi encontrado. A primeira hipótese no momento leva a crer em um possível acerto de contas entre grupos rivais de facções criminosas que disputam espaço pela fronteira.

O corpo será levado ao IML na Capital para os procedimentos e depois ser liberado aos familiares. O caso está em aberto.