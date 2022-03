Homem é morto com um tiro na cabeça enquanto pedia comida em Rio Branco

O jovem Fábio Farias de Araújo foi morto com seus tiros na cabeça, na noite desta quarta-feira (30), na rua Major Mendonça Lima, no bairro Santa Helena, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o jovem estava passando de casa em casa pedindo comida, quando acabou sendo abordado por um homem que seria um suposto membro de uma organização criminosa. Ele chegou à pé e, sem falar nada para a vítima, deu seis tiros, sendo que três atingiram a cabeça, dois no ombro e um no braço do jovem, que morreu no local. Após a ação, o criminoso fugiu correndo da cena do crime.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A reportagem apurou que o jovem está foragido da Justiça por ter cortado a tornozeleira eletrônica há uma semana e tem um mandado de prisão aberto contra ele.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).