Jovem tem casa invadida e é ferido a golpes de faca no pescoço e vai parar em estado grave no PS de Rio Branco

O jovem Paulo Henrique Macedo Nascimento, 21 anos, foi ferido a golpes de faca na noite deste domingo (27), após ter a casa invadida na Estrada do Panorama, na Invasão do Panorama, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Paulo estava dentro da própria residência quando foi surpreendido por dois homens ainda não identificados que, de posse de facas, entraram no local e começaram atingir o jovem. Paulo foi ferido com três facadas na altura do pescoço. Após a ação, os acusados fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância avançada devido a gravidade dos ferimentos. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e estabilizaram o quadro clínico da vítima e a encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar foi acionado, estiveram no local e colheram informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).