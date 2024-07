Ex de Cauã Reymond desabafa após rumores de término: “Além do ego”

Recentemente, Mariana Goldfarb, que foi casada com o galã global, incendiou a web ao alfinetar o ex. Tudo começou quando Mariana Goldfarb postou uma foto nos stories do Instagram. Acontece que a imagem era formada por várias carinhas tristes e a frase: “Eu me submetia a cada coisa naquela época [ontem]”.

O auê foi geral. Além disso, a página Circo da Mídia postou um enigma sobre um casal recém-formado e cheio de regras impostas à moça pelo amado controlador e a nutricionista reagiu:

“Tem um casal novo na praça, muito discretos por sinal, mais da parte dele do que dela. Que mal começou, mas já tem tudo pra terminar! Ele como sempre faz a sua seletiva pra manter um status, uma cena, vende melhor, ele sabe. Tem um padrão, isso é um fato. A moça em questão, já adotou hábitos que são praticados por ele, impostos pra ela, de forma direta ou indiretamente. Uma magreza no limite, um corpo mais fitness, um jeito mais reservado, menos expansiva, nada de exposição, mesmo que de forma natural, todo um jeito limitado, da forma que ele gosta de controlar, mas com o tempo sempre tende a enjoar”, disparou a nota.

Nos comentários, Mariana Goldfarb afirmou: “Eita que eu já sei”. Após a reação dos internautas, ela pareceu se arrepender a apagou as duas postagens, tanto em seu Instagram como no perfil.