Segundo informações do Page Six, o porta-voz dos Jogos Olímpicos de Paris garantiu que nenhum dos artistas que vai se apresentar na abertura ganhará cachê, de qualquer valor. O evento esportivo vai arcar apenas com despesas de produção.

“Ao contrário de alguns relatos da mídia, os artistas nas cerimônias dos Jogos de Paris 2024 não receberão honorários por seu desempenho. A decisão deles de atuar nestas condições reflete o desejo de fazer parte de um evento histórico para a França e para o mundo dos esportes”, afirmou a pessoa. Saiba o cachê de Céline Dion na abertura das Olimpíadas de Paris A abertura das Olimpíadas de Paris, a ser realizada na próxima sexta-feira (26/7), marcará o início do evento mais importante do mundo esportivo. Entretanto, as apresentações também vão ser um marco para Céline Dion, que voltará aos palcos para cantar na cerimônia. A cantora, que enfrenta a síndrome da pessoa rígida, uma doença degenerativa, está na capital francesa desde a última segunda-feira (22/7) e vem ensaiando para o grande momento. Assim como aconteceu em outros anos, os shows serão pré-gravados e dublados ao vivo. De acordo com o TMZ, a cantora receberá um cachê de cerca de R$ 11,1 milhões. O Comitê Olímpico Internacional, ainda segundo o portal, está custeando outras despesas de Céline, como a viagem de jato dela e de sua família. “Eles estão pagando uma fortuna. Uma quantia ridícula”, disse uma fonte ao veículo.