Juliana Paes faz mistério sobre virar onça em ‘Pantanal’: ‘Cada um vai entender a sua maneira’

Maria leva uma vida feliz ao lado do marido, Gil (Enrique Diaz), até que precisa enterrar cada um dos três filhos. Embrutecida pela dor da perda, ela chega ao Pantanal sem vida, sem alma, sem esperança. Brava, recebe a alcunha de Maria Marruá. Quando engravida de Juma (Alanis Guillen) pensa em abandonar o bebê no Rio, mas é impedida pelo destino.

Juliana Paes completou 43 anos neste sábado e não poderia ganhar um presente melhor: estreia, na segunda-feira, no horário nobre da TV Globo, o remake de “Pantanal”, novela de Benedito Ruy Barbosa com adaptação de Bruno Luperi e direção artística de Rogério Gomes. Na trama, a atriz interpreta Maria Marruá, que na primeira versão, em 1990, na TV Manchete, foi vivida por Cássia Kis.

