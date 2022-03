Mãe de Marília revela áudio da cantora: “Deus, será que vou morrer?”

No celular usado por Marília durante o voo , foi possível ver vídeos que a cantora fez dentro do avião e uma imagem toda preta, feita na hora exata da queda da aeronave, às 15h17. Há ainda uma mensagem de áudio que Marília mandou para Maraísa na madrugada daquele mesmo dia trazia uma pergunta, feita em tom de brincadeira: “Meu Deus, será que eu vou morrer?”

Dona Ruth mostrou a roupa que Marília usava no acidente , ainda suja de óleo, e o celular que Marília usava durante o voo. Num dos momentos mais emocionantes da conversa com Leo Dias, a avó do pequeno Léo desabafou: “Voltaria a vender coxinha só para ter a Marília de volta”.

O local estava da mesma maneira que Marília deixou ao sair de casa no dia 5 de novembro de 2021, horas antes do trágico acidente de avião que matou a Rainha da Sofrência, em Caratinga, Minas Gerais.

