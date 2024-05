Adolescente tem membros amputados após descarga elétrica de 8 mil volts

Um jovem, de 16 anos, teve os dois membros superiores, a perna direita e parte do pé esquerdo decepados após tocar uma barra de metal no cabo de eletricidade de um poste.

De acordo com o site G1, Rafael Ferreira está hospitalizado na Santa Casa de Santos desde o incidente, que aconteceu há quase três meses, sem expectativa de alta médica.

Residente em Bertioga (SP), Rafael é inseparável do pai, o auxiliar de construção José Ferreira, de 60 anos. O evento que levou a uma série de procedimentos cirúrgicos ocorreu na tarde de 2 de março, enquanto o homem concluía o revestimento do muro de uma residência no bairro Santa Maria, em Santos.